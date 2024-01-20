До річниці повномасштабного вторгнення в Україну: ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз розпочав обговорення 13 пакету санкцій проти країни-агресора РФ, який планує затвердити до 24 лютого — другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, до потенційних заходів планують додати нові списки осіб, що будуть під санкціями та більше торгових обмежень. Крім того, санкції посилять боротьбу з постійними спробами Москви обійти обмеження блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

За даними Bloomberg, майбутні санкції обговорювали 18 січня на зустрічі послів ЄС, на якій держави-члени дискутували, як підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

"Досягти згоди щодо 13-го пакету санкцій до лютого буде непросто, оскільки останні обмеження проти РФ були прийняті шляхом важких переговорів, які тривали довгі місяці", - зазначає Bloomberg.

Водночас у ЄС тривають дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України - деякі країни ЄС хочуть використати його для модернізації механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

Європейська служба зовнішніх дій запропонувала надати фонду близько €5 млрд, однак не змогла дійти згоди з країнами-членами.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що посадовці невдовзі представлять державам-членам новий документ з пропозиціями.

12 пакет санкцій ЄС проти РФ

Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вдалося ухвалити 18 грудня.

Узгоджений пакет включає такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів.

ЄС також наклала заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

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