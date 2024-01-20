ЕС предлагает реформировать Фонд военной помощи Украине

Европейский Союз планирует реформировать Фонд военной помощи Украине, деятельность которого уже неоднократно обсуждалась правительствами стран ЕС, однако никак не была согласована.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что проект реформы позволит увеличить размер помощи Киеву до 5,4 млрд. евро в год,

В документе, представленном Европейской службой внешних дел (EEAS), говорится, что члены ЕС должны согласовать различные позиции путем изменения управления фондом, фиксацию размера возмещения и предоставления более высокого бонуса за совместные инициативы между европейской и украинской промышленностью.

Также в проекте изменений указано, что возмещение за поставки со складов и односторонние закупки будут постепенно отменены, поскольку в будущем львиная часть поставок для Украины будет осуществляться по закупкам нового оружия, а не уже имеющемуся.

Так, работа Фонда будет основываться на двух основных направлениях, которые будут поддерживаться через Европейский фонд мира: оказание летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность, а также продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Предполагается, что Фонд будет использоваться для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, боеприпасах, беспилотниках и средствах ПВО, а также в разминировании, военно-медицинском обеспечении и кибербезопасности.

Кроме того, дальнейшие ежегодные увеличения бюджета Фонда могут быть предусмотрены до 2027 года исходя из потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны государств-членов ЕС.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Однако один из собеседников Bloomberg сказал, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это означает, что текущий бюджет может быть недостаточно большим для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

За данными Reuters, по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.

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