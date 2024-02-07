ЕС предоставит Украине 1 млн боеприпасов к концу этого года

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

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Об этом пишет Правительственный портал.

По словам Борреля, ЕС должен предоставить Украине, которая остается наивысшим приоритетом для Евросоюза, все, в чем она нуждается для победы. Для того чтобы обеспечить такой объем боеприпасов, европейский оборонно-промышленный комплекс наращивает свои мощности.

"Ускорение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину - один из ключевых приоритетов сейчас", - добавил премьер-министр.

В ходе встречи Шмигаль и Боррель также затронули вопросы создания совместных оборонных заводов и ужесточения санкций против России, поскольку Украина рассчитывает на принятие 13-го пакета санкций уже в этом месяце.

В начале февраля Украина сообщила западным союзникам о "критической нехватке" артиллерийских снарядов. Вооруженные Силы вынуждены тратить не более 2 тысяч снарядов в день по всей линии фронта протяженностью 1,5 тысяч км. Это втрое меньше количества боеприпасов, которые использует армия РФ.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Позднее издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024г.

За данным Reuters по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.