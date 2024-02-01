Украина предупредила западных союзников о критической нехватке снарядов для ВСУ

Украина сообщила западным союзникам о "критической нехватке" артиллерийских снарядов. Вооруженные Силы вынуждены тратить не более 2 тысяч снарядов в день по всей линии фронта протяженностью 1,5 тысяч км. Это втрое меньше количества боеприпасов, которые использует армия РФ.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, министр обороны Украины Рустем Умеров в письме сообщил союзникам о критической нехватке артиллерийских снарядов.

Умеров отметил, что дефицит вооружений обостряется с каждым днем и попросил союзников с ЕС приложить больше усилий для поставки ВСУ миллиона снарядов.

По его словам, Украине нужно, по крайней мере, соответствовать огневой мощи, которую развернул враг.

В настоящее время ВСУ не могут выпускать более 2 тысяч снарядов в день на линии фронта длиной 1,5 тысяч км.

"Это втрое меньше количества боеприпасов, которые использует Россия", — пишет Bloomber.

Как сообщил Умеров, Украине нужно 200 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров в месяц.

Bloomber пишет, что по подсчетам Эстонии Россия намерена получить почти вдвое больше, поскольку около миллиона снарядов поступает в страну-агрессор из Северной Кореи.

По данным Bloomberg, на встрече министров обороны ЕС было объявлено, что блок будет производить 1 млн снарядов в год и планирует удвоить эту мощность до 2 млн в 2025 году.

США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине удовлетворять ее потребности.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Однако один из собеседников Bloomberg сказал, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это означает, что текущий бюджет может быть недостаточно большим для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024г.

За данным Reuters по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.

Напомним, Украина договорилась с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве боеприпасов калибра 155 миллиметров .