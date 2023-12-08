Украина будет производить 155-мм снаряды совместно с двумя американскими компаниями

Украина договорилась с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве боеприпасов калибра 155 миллиметров. Об этом 7 декабря сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, процесс производства таких снарядов длится "минимум два года, максимум три года". Оно будет налажено в Украине.

"Чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми владеют наши партнеры. Украина никогда не производила эти калибры, вы это знаете. Поэтому, чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", – высказался чиновник.

Украина и США: договоренности по оружию

Отладка совместного выпуска вооружения Украиной и США обсуждается уже не впервые. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. По результатам поездки он заявил, что страны будут совместно производить системы противовоздушной обороны.

"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – рассказывал глава государства.

Тогда Зеленский также отмечал, что Украина готовится создать новую оборонную экосистему из США для производства оружия, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".

Позже министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин анонсировал, что первые результаты от совместного производства оружия со США будут уже до конца текущего года.

На днях страны подписали заявление о намерениях совместного производства вооружения и обмена технической информацией. Целью этого назвали удовлетворение неотложных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины. Речь идет, в частности, о сферах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.