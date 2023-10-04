Совместное производство оружия c США. Камышин анонсировал первые результаты уже к концу года

Первые результаты от совместного производства оружия Украиной и США будут уже к концу 2023 года. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу", – высказался чиновник.

Он отметил, что первые результаты будут уже до конца текущего года, а другие сложные системные вещи – в ближайшие годы.

Как пишет NV, Камышин не ответил на вопросы касательно производства других типов техники или оружия. Однако издание со ссылкой на собственные источники в отечественных оборонных компаниях пишет, что также будет совместное производство снарядов. При этом промышленные мощности разместят в третьей стране, соседке Украины.

Кроме того, будет проект по запчастям для военных вертолетов.

Украина и США: договоренности о производстве оружия

Недавно президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. По результатам поездки он заявил, что Украина и США договорились о совместном производстве вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.

"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – рассказывал глава государства.

Тогда Зеленский также отмечал, что Украина готовится создать новую оборонную экосистему из США для производства оружия, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".