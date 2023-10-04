Спільне виробництво зброї зі США. Камишін анонсував перші результати вже до кінця року

Перші результати від спільного виробництва зброї Україною та США будуть у вже до кінця 2023 року. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін виданню NV.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", – висловився урядовець.

Він зазначив, що перші результати будуть уже до кінця поточного року, а інші складні системні речі – найближчими роками.

Як пише NV, Камишін не відповів на питання щодо виробництва інших типів техніки чи зброї. Однак видання із посиланням на власні джерела у вітчизняних оборонних компаніях пише, що також буде спільне виробництво снарядів. При цьому промислові потужності розмістять в третій країні, сусідці України.

Крім того, буде проєкт щодо запчастин для військових гелікоптерів.

Україна та США: домовленості щодо виробництва зброї

Нещодавно президент України Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. За результатами поїздки він заявив, що Україна та США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони.

"Довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО", – розповідав очільник держави.

Тоді Зеленський також зазначав, що Україна готується створити нову оборонну екосистему зі США для виробництва зброї, щоб "разом іще більше посилити свободу й захист життя".