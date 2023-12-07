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Украина и США будут совместно будут производить средства ПВО: подписано заявление
Украина и США подписали заявление о намерениях по совместному производству вооружения и обмену технической информацией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что целью этого является удовлетворение неотложных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины. Речь идет, в частности, о сферах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.
Заявление усиливает сотрудничество между США и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений.
Министерство обороны США и партнеры в отрасли предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых проектов FrankenSAM. Это должно модернизировать существующие в Украине системы противовоздушной обороны, в том числе советского производства, и обеспечить их интеграцию с определенными западными боеприпасами.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как пишет "Укринформ", церемония подписания заявления прошла 6 декабря на Конференции оборонных индустрий в Вашингтоне. С украинской стороны подписи поставили Министр обороны Рустем Умеров и Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Американскую сторону официально представил заместитель министра обороны США доктор Уильям ЛаПланте.
Украина и США: договоренности по оружию
Отладка совместного выпуска вооружения Украиной и США обсуждается уже не впервые. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. По результатам поездки он заявил, что страны будут совместно производить системы противовоздушной обороны.
"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – рассказывал глава государства.
Тогда Зеленский также отмечал, что Украина готовится создать новую оборонную экосистему из США для производства оружия, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".
Позже министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин анонсировал, что первые результаты от совместного производства оружия Украиной и США будут уже до конца текущего года.