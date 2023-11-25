Украина получит катера для конвоя судов по "зерновому коридору" и больше ПВО для Одесской области - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет о наличии договоренности с несколькими странами о передаче морских катеров для сопровождения в Черном море судов, идущих по временному гуманитарному коридору. Об этом он заявил на втором международном саммите инициативы Grain from Ukraine в Киеве.

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"У меня есть договоренность с несколькими государствами относительно мощного сопровождения украинцами, но на другой [иностранной] технике конвоя. То есть нам передадут и передают уже соответствующие морские катера", - сказал глава государства.

По словам президента, Россия, вышедшая в июле из Черноморской зерновой инициативы, которой была гарантирована безопасность кораблей, следующих в и из портов Одесской области, не имеет значительного влияния на текущее движение судов.

"Что Россия может сегодня сделать? Максимально блокировать этот коридор. Но я считаю, что влияния такого мощного у нее на этот коридор сегодня нет. Во-первых, у нас есть отношения по использованию этого коридора с Болгарией, с Румынией и с Турцией. Вторая история - это то, что у нас есть договоренности с Британией, которая занимается страхованием этого коридора. Должны быть соответствующие результаты", - отметил он.

Зеленский также сообщил, что есть и договоренности по предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны для использования в Одесской области, в том числе и для целей усиления безопасности "зернового коридора".

"Остается очень конкретное количество систем с очень конкретным названием: запрос этот есть. Скажу вам откровенно: ответ положительный уже есть, когда эти системы станут охранять тот регион, скажу так. Потому что там и коридор важен, и люди. Для нас важны наши люди в Одесском регионе, очень важны. С ПВО - дефицит, вы знаете, не секрет. Но важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, коридор работает. Дай бог, будем увеличивать [его] объемы и безопасность в Одесском регионе", - сказал он .

Напомним, что после выхода РФ из "зернового соглашения" движение судов в порты на морском побережье Одесской области стало осуществляться по временному гуманитарному коридору благодаря механизмам страхования военных рисков.

Также активно используются и украинские порты на Дунае, имеющие статус морских - главным образом Измаил и Рени. За последний год они стали одним из основных путей экспорта, увеличив перевалку более чем вдвое. Однако и порты Большой Одессы, и дунайские порты с июля периодически подвергаются российским атакам ракетами и ударными дронами.