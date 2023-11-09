Украинский коридор: несмотря на атаки РФ на портовую инфраструктуру, движение судов не прекращается

Движение судов в порты Большой Одессы временным коридором, организованным Украиной в Черном море, продолжается как на выход, так и на вход, несмотря на постоянные атаки страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в настоящее время 6 судов с 231 тыс. тоннами агропродукции на борту вышли из портов Одессы и двигаются в направлении Босфора. Еще 5 судов ожидают захода в порты под загрузку.

В Минобновлении отмечают, что движение судов временным коридором не прекращалось, несмотря на систематические атаки России на портовую инфраструктуру.

Так, с 8 августа 2023 года 91 судно экспортировало 3,3 млн тонн агро- и металлопродукции, 116 судов зашли под погрузку в порты Одесса, Черноморск и Южный.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы противостоять атакам страны-агрессора на портовую инфраструктуру. Мир уже понял, что для страны-агрессора не существует принципов международного права и мы благодарны партнерам за поддержку средствами ПВО", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, один человек погиб 8 ноября в результате российского ракетного обстрела гражданского судна во время захода в порт в Одесской области. Ракета попала в надстройку судна под флагом Либерии. В результате атаки ранены трое граждан Филиппин, являющихся членами экипажа корабля.

Это уже 21-я целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время она повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

Судоходство в Черном море

В июле Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

За последние несколько недель десятки кораблей добрались до основных украинских портов Черного моря без инцидентов, игнорируя угрозы России атаковать суда в этом районе. Это свидетельствует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после остановки "зернового коридора", согласованного с Россией, оправдалась. В общей сложности, коридором воспользовались 57 судов в обе стороны.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что экспортный потенциал украинских портов снизился на 40%.