Після виходу РФ із зернової угоди країна-агресорка здійснила 17 масованих атак по українських портах. Їхній експортний потенціал знизився на 40%. Про це 13 жовтня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"17 масованих атак з моменту виходу Росії з зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис. тонн знищеного зерна – це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів", – написав він.

За словами урядовця, РФ створює загрози для судноплавства в Чорному морі, однак українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам. Завдяки цьому українська сторона створила коридор для цивільних суден.

Станом на 13 жовтня, 21 судно скористалися коридором для експорту, а 25 суден зайшли до портів під завантаження.

Вихід РФ із зернової угоди: наслідки

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Із того часу Україна була вимушена використовувати для експорту зерна переважно автомобільний, залізничний і річковий транспорт.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

У серпні Україна відкрила тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. Однак спершу судна, які скористалися коридором, робили це для евакуації. І лише 16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна використали маршрут на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії.