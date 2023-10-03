Ключові чорноморські порти України відновили свою роботу - Bloomberg

За останні кілька тижнів десять кораблів завершили рейси до основних українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна в цьому районі. Це свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після краху безпечного коридору, погодженого з Росією, виправдалася.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що попри такий успіх, судна все ще з підвищеною обережних прямують до України. Згідно з угодою про безпечний коридор, усі судна, які прямували до України, мали пройти перевірку в Стамбулі, і включали лише сільськогосподарські товари.

Хоча такі інспекції значно сповільнили торгівлю, набагато більше власників суден виявили бажання взяти участь, оскільки капітани та власники кораблів вважають, що така міжнародна підтримка робить маршрут більш безпечним.

Згідно з повідомленням, витрати на страхування суден, які плавають у такому ризикованому районі, також були проблемою. Зважаючи на те, що нова стратегія України набирає обертів, страховий брокер Miller запропонував повне страхування військових ризиків для українських чорноморських зернових суден.

При цьому, видання зазначає, що експорт зерна цього вересня був на 50% меншим, ніж рік тому.

Bloomberg нагадує, що два кораблі дійшли до Одеси в неділю, ще два – до "Чорноморська", а New Legacy прибув до "Південного" того ж дня. Це на додаток до ще п’яти суден, які вже пройшли коридором, завантажили вантажі та вийшли з 16 вересня, і це означає, що наразі судна досягли всіх трьох глибоководних портів, використовуючи тимчасовий український коридор.

Тимчасовий коридор для суден: що відомо

Після виходу РФ із "зернової угоди" яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море.

6 вересня, трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором.

16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна скористалися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії. Пізніше вони залишили порт із майже 20 тисячами тонн продовольства.

23 вересня два з трьох суден, які скористалися тимчасовими коридорами, впровадженими Військово-морськими силами Збройних сил України, успішно досягли портів у Чорному морі.