Ключевые черноморские порты Украины возобновили свою работу – Bloomberg

За последние несколько недель десять кораблей завершили рейсы в основные украинские порты Черного моря без инцидентов, игнорируя угрозы России атаковать суда в этом районе. Это свидетельствует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после крушения безопасного коридора, согласованного с Россией, оправдалась.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что несмотря на такой успех, суда все еще с повышенной осторожностью направляются в Украину. Согласно соглашению о безопасном коридоре, все суда, которые направлялись в Украину, должны были пройти проверку в Стамбуле и включали только сельскохозяйственные товары.

Хотя такие инспекции значительно замедлили торговлю, гораздо больше владельцев судов изъявили желание принять участие, поскольку капитаны и владельцы кораблей считают, что такая международная поддержка делает маршрут более безопасным.

Согласно сообщению, расходы на страхование судов, плавающих в столь рискованном районе, также были проблемой. Учитывая, что новая стратегия Украины набирает обороты, страховой брокер Miller предложил полное страхование военных рисков для украинских черноморских зерновых судов.

При этом издание отмечает, что экспорт зерна этого сентября был на 50% меньше, чем год назад.

Bloomberg напоминает, что два корабля дошли до Одессы в воскресенье, еще два – до "Черноморска", а New Legacy прибыл в "Южный" в тот же день. Это в дополнение к еще пяти судам, которые уже прошли по коридору, загрузили грузы и вышли с 16 сентября, и это означает, что суда достигли всех трех глубоководных портов, используя временный украинский коридор.

Временный коридор для судов: что известно

После выхода РФ из "зернового соглашения", которое было направлено на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, в Украине открыли временные маршруты для торговых судов, двигающихся к морским портам или через Черное море.

6 сентября трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором.

16 сентября стало известно, что первые два гражданских судна воспользовались маршрутом на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии. Позже они покинули порт с почти 20 тысячами тонн продовольствия.

23 сентября два из трех судов, которые воспользовались временными коридорами, внедренными Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, успешно достигли портов в Черном море.