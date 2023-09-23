В порту "Южный" пришвартовались суда, шедшие вне "зернового коридора"

Два из трех судов, которые воспользовались временными коридорами, внедренными Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, успешно достигли портов в Черном море.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " ссылаясь на данные MarineTraffic.

Балкеры YING HAO 01 и AZARA уже находятся в порту "Южный", а третье судно ENEIDA следует в порт "Черноморск".

Издание пишет, что это первые крупнотоннажные суда, вошедшие в порт "Южный", фактически остановивший свою работу еще до завершения "зернового соглашения", поскольку еще с апреля российская сторона блокировала работу порта и прекратила регистрацию входящих в него судов.

Данные суда прибыли под погрузку более 127 тысяч тонн украинской сельскохозяйственной продукции и железной руды.

Руководитель Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Института Черноморских стратегических исследований, Андрей Клименко, сообщил в Facebook, что владельцами судов, воспользовавшихся коридором, являются Китай, Панама и Польша.

Заметим, 6 сентября трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором.

Напомним, первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам 16 сентября.