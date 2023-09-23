В порту "Південний" пришвартувалися судна, що йшли поза "зерновим коридором"

Два з трьох суден, які скористалися тимчасовими коридорами, упровадженими Військово-морськими силами Збройних сил України, успішно досягли портів у Чорному морі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на дані MarineTraffic.

Балкери YING HAO 01 і AZARA вже знаходяться у порту "Південний", а третє судно ENEIDA прямує до порту "Чорноморськ".

Видання пише, що це перші великотоннажні судна, які увійшли в порт "Південний", який фактично зупинив свою роботу ще до завершення "зернової угоди", оскільки ще з квітня російська сторона блокувала роботу порту і припинила реєстрацію суден, які входять до нього.

Дані судна прибули під завантаження понад 127 тисяч тонн української сільськогосподарської продукції та залізної руди.

Керівник Моніторингової групи з санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, Андрій Клименко, повідомив у Facebook, що власниками суден, які скористалися коридором, є Китай, Панама та Польща.

Зауважимо, 6 вересня, трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором.

Нагадаємо, перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів 16 вересня.