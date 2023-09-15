З Одеського порту вийшло ще одне заблоковане судно

Балкер PUMA, який ходить під прапором Каймановихі островів сьогодні вранці вирушив з Одеського морського порту та прямує вздовж встановленого коридору до Босфору. На борту судна знаходиться 16 тисяч тонн металу та 14 тисяч тонн ріпака.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з його інформацією, балкер прибув до Одеського морського порту у лютому 2022 року і залишився там через розпочаті бойові дії та обмеження на рух в Чорному морі.

Згідно з навігаційним дорученням, виданим Військово-морськими силами Збройних сил України, цей коридор в першу чергу використовувався для евакуації суден, які перебували в українських портах, таких як Чорноморськ, Одеса і Південний, на момент початку повномасштабної війни.

Зважаючи на блокаду "зернової угоди" та зростаючий попит на українську продукцію у всьому світі, Україна розглядає можливість використання цього коридору і для цивільних суден, які перевозять товари.

Курбаков додав, що з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось уже 4 судна. Цей шлях вже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно.