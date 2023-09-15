Из Одесского порта вышло еще одно заблокированное судно

Балкер PUMA, который ходит под флагом Каймановых островов сегодня утром отправился из Одесского морского порта и направляется вдоль установленного коридора в Босфор. На борту судна находится 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно его информации, балкер прибыл в Одесский морской порт в феврале 2022 года и остался там из-за начавшихся боевых действий и ограничений на движение в Черном море.

Согласно навигационному поручению, выданному Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, этот коридор в первую очередь использовался для эвакуации находившихся в украинских портах судов, таких как Черноморск, Одесса и Южный, на момент начала полномасштабной войны.

Учитывая блокаду "зернового соглашения" и растущий спрос на украинскую продукцию во всем мире, Украина рассматривает возможность использования этого коридора и для гражданских судов, перевозящих товары.

Курбаков добавил, что с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Этот путь уже прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS и ANNA-THERESA из OCEAN COURTESY 16, 27 августа и 1 сентября соответственно.