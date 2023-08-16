Из порта Одессы временным коридором отправилось первое судно

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" под флагом Гонконга держит курс на Босфор.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" под флагом Гонконга следует коридором, который установлен для гражданских судов из/в порты Украины. Он находился в Одесском порту с 23 февраля 2022 года. Контейнеровоз держит курс на Босфор, на борту – более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

"Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ", - отметил Кубраков.

Он напомнил, что согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года.

"Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации. Совет ММО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, последний раз судно в рамках "зернового соглашения" из порта Одесса выходило 16 июля.

Судоходство в Черном море после выхода РФ из "зернового соглашения"

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Международная морская организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море и воздерживаться от угроз поставке товаров первой необходимости.

Из-за выхода России по Черноморской зерновой инициативе работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически была заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска .

До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, которые из-за этого вышли на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, расположенный в считанных километрах от одного из крупнейших городов Румынии Галаца.

Также Россия атаковала 2 августа порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Российский удар нанес значительный ущерб украинской зерновой инфраструктуре в портах Дуная – там уничтожено и повреждено до 40 тыс. тонн зерна, подготовленного к отправке в страны Африки, Китай и Израиль.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, находящиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Также в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

13 августа около 6:40 в юго-западной части Черного моря российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау. Судно направлялось в украинский порт Измаил.

Украина призвала мировое сообщество жестко отреагировать на грубое нарушение Россией норм морского международного права и пообещала "оптимальный ответ" за остановку РФ гражданского судна.