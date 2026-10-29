Лагард досрочно покидает пост председателя Европейского центрального банка: кто ее заменит

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, хотя срок ее полномочий должен был истечь только в октябре следующего года.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлениях ЕЦБ и самой Лагард .

Отмечается, что заместитель Лагард назначит Европейский Совет в установленный срок и после процесса выдвижения кандидатур.

« Это было источником большой гордости служить этому учреждению. Я благодарю всех тех, кто поддерживал меня в этом путешествии за прошедшие семь лет», — написала Лагард.

Кто может возглавить ЕЦБ

Bloomberg пишет, что отставка Лагард происходит в трудный для ЕЦБ момент, когда банк борется с повышенной инфляцией, вызванной войной в Иране, на фоне обострения геополитической напряженности, нестабильности на рынке облигаций и значительных затрат европейских стран на оборону и инфраструктуру.

Агентство сообщает, что за должность нового главы ЕЦБ будут бороться бывший руководитель Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов, и бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По мнению экспертов, которых опросил Bloomberg, фаворитом является де Кос.

Кроме основных претендентов, могут появиться и неожиданные кандидаты: Bloomberg указывает, что нынешняя глава в свое время появилась среди претендентов только в последний момент.

Кристин Лагард утвердили на должность главы Европейского центробанка летом 2019 года.

Назначение Лагард на пост президента ЕЦБ состоялось после соглашения президента Франции Эмануэля Макрона и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель: Лагард возглавила ЕЦБ, а Урсула фон дер Ляен стала президентом Европейской комиссии. Несмотря на заявления о пятилетнем сроке, Лагард согласилась на восьмилетнее назначение по договоренности с Макроном.

Время Лагарда во главе ЕЦБ было отмечено рядом кризисов: пандемией Covid-19, полномасштабным вторжением России в Украину и торговым конфликтом с США.

Ранее СМИ писали, чтоЛагард может уйти с должности до истечения своего восьмилетнего срока в октябре 2027 года, чтобы дать возможность французскому и немецкому руководству избрать нового главу банка перед президентскими выборами во Франции в апреле следующего года.

В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что Лагард обсуждала возможный досрочный выход, чтобы принять участие в руководстве Всемирного экономического форума. Однако официально она не приняла решения и остается в должности, отмечая завершение срока полномочий в 2027 году.