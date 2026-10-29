UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Наличный курс:

USD

46,60

46,28

EUR

51,88

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Лагард досрочно покидает пост председателя Европейского центрального банка: кто ее заменит

Кристин Лагард
Кристин Лагард уходит в отставку. Фото: x.com/ecb

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, хотя срок ее полномочий должен был истечь только в октябре следующего года.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлениях ЕЦБ и самой Лагард .

Отмечается, что заместитель Лагард назначит Европейский Совет в установленный срок и после процесса выдвижения кандидатур.

« Это было источником большой гордости служить этому учреждению. Я благодарю всех тех, кто поддерживал меня в этом путешествии за прошедшие семь лет», — написала Лагард.

Кто может возглавить ЕЦБ

Bloomberg пишет, что отставка Лагард происходит в трудный для ЕЦБ момент, когда банк борется с повышенной инфляцией, вызванной войной в Иране, на фоне обострения геополитической напряженности, нестабильности на рынке облигаций и значительных затрат европейских стран на оборону и инфраструктуру.

Агентство сообщает, что за должность нового главы ЕЦБ будут бороться бывший руководитель Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов, и бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По мнению экспертов, которых опросил Bloomberg, фаворитом является де Кос.

Кроме основных претендентов, могут появиться и неожиданные кандидаты: Bloomberg указывает, что нынешняя глава в свое время появилась среди претендентов только в последний момент.

Кристин Лагард утвердили на должность главы Европейского центробанка летом 2019 года.

Назначение Лагард на пост президента ЕЦБ состоялось после соглашения президента Франции Эмануэля Макрона и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель: Лагард возглавила ЕЦБ, а Урсула фон дер Ляен стала президентом Европейской комиссии. Несмотря на заявления о пятилетнем сроке, Лагард согласилась на восьмилетнее назначение по договоренности с Макроном.

Время Лагарда во главе ЕЦБ было отмечено рядом кризисов: пандемией Covid-19, полномасштабным вторжением России в Украину и торговым конфликтом с США.

Ранее СМИ писали, чтоЛагард может уйти с должности до истечения своего восьмилетнего срока в октябре 2027 года, чтобы дать возможность французскому и немецкому руководству избрать нового главу банка перед президентскими выборами во Франции в апреле следующего года.

В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что Лагард обсуждала возможный досрочный выход, чтобы принять участие в руководстве Всемирного экономического форума. Однако официально она не приняла решения и остается в должности, отмечая завершение срока полномочий в 2027 году.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности