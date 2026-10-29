Украинцам хотят разрешить изменять поставщика электроэнергии за сутки

В Украине хотят сократить процедуру изменения поставщика электроэнергии до суток для потребителей, имеющих соответствующие системы автоматизированного учета. НКРЭКУ одобрила проект изменений к Правилам розничного рынка электрической энергии, однако новые правила пока не вступили в силу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Проект предусматривает три варианта смены электропоставщика:

по общей процедуре – до 21 календарного дня;

по сокращенной - до трех календарных дней при определенных условиях;

по однодневной процедуре – при наличии автоматизированного коммерческого учета и выполнения других установленных требований.

Таким образом, потребители с интеллектуальными счетчиками или автоматизированным считыванием данных смогут переходить к другому поставщику в течение суток.

Долг не будет блокировать смену поставщика

Наличие задолженности или спора с предыдущим поставщиком само по себе не станет основанием для блокирования перехода в другую компанию.

В то же время, изменение поставщика не будет освобождать потребителя от обязательств по предварительному договору — долг нужно будет погасить.

Сам переход будет оставаться безвозмездным, за исключением предусмотренных законодательством случаев досрочного расторжения отдельных договоров.

Изменение электросети или физического подключения к ней при переходе к другому поставщику не требуется.

Поставщика можно будет сменить группой

Проект также позволяет группам бытовых потребителей совместно выбирать нового поставщика и договариваться с ним о более выгодных условиях.

В НКРЭКУ ожидают, что упрощение процедуры усилит конкуренцию между поставщиками за счет цены и качества обслуживания.

Изменения разработали во исполнение закона №4834-IX по интеграции украинского энергетического рынка с европейским.

Проект постановления должен быть обнародован для получения замечаний и предложений. Только после прохождения регуляторной процедуры соответствующие изменения могут быть окончательно утверждены.

Напомним, ранее НКРЭКУ уже сокращала процедуру смены поставщика электроэнергии для потребителей. Нынешние правила предусматривают общий срок до 21 дня и возможность ускоренного перехода в отдельных условиях.