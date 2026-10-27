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В Украине будут платить потребителям за экономное использование электроэнергии: какие условия

помощь, электроэнергия
В Украине вводят вознаграждение за перенос потребления света / Минсоцполитики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила новые правила, позволяющие украинцам зарабатывать деньги, если они перенесут использование электроприборов с пиковых часов на другое время.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Главная суть инициативы – стимулировать перенос использования мощных электроприборов с пиковых часов (когда энергосистема максимально нагружена) на периоды меньшего потребления.

Как это будет работать

Вознаграждение будет выплачиваться за изменение графика или объемов потребления. Для этого в Украине появятся новые участники рынка – агрегаторы . Они будут объединять возможности отдельных граждан или компаний для эффективного управления спросом.

Менять основного поставщика электроэнергии потребителям не придется. Чтобы присоединиться к системе и зарабатывать, достаточно иметь два договора:

  1. С электропоставщиком – на покупку электрической энергии для собственных нужд.
  2. С агрегатором – на участие в управлении спросом и получение вознаграждения за гибкость.

Примеры для бизнеса и домохозяйств

  • Для предприятий завод или цех сможет переносить часть энергоемких производственных процессов на ночь или часы наименьшей нагрузки на сеть.
  • Для бытовых потребителей семья сможет изменять график работы электроприборов (например, включать бойлер, стиральную или посудомоечную машину по расписанию агрегатора).

Если такие изменения будут удовлетворять условиям договора с агрегатором, потребителю будет начисляться денежная компенсация.

Для самой энергосистемы этот шаг позволит существенно снизить нагрузку во время утренних и вечерних пиков, эффективнее использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электричества.

Разработанный проект постановления также определяет четкие правила взаимодействия между потребителями и агрегаторами, требования к договорам, порядок расчетов и систему информирования.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила НКРЭКУ по присоединению к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.

Автор:
Татьяна Бессараб

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