В Украине будут платить потребителям за экономное использование электроэнергии: какие условия

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила новые правила, позволяющие украинцам зарабатывать деньги, если они перенесут использование электроприборов с пиковых часов на другое время.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Главная суть инициативы – стимулировать перенос использования мощных электроприборов с пиковых часов (когда энергосистема максимально нагружена) на периоды меньшего потребления.

Как это будет работать

Вознаграждение будет выплачиваться за изменение графика или объемов потребления. Для этого в Украине появятся новые участники рынка – агрегаторы . Они будут объединять возможности отдельных граждан или компаний для эффективного управления спросом.

Менять основного поставщика электроэнергии потребителям не придется. Чтобы присоединиться к системе и зарабатывать, достаточно иметь два договора:

С электропоставщиком – на покупку электрической энергии для собственных нужд. С агрегатором – на участие в управлении спросом и получение вознаграждения за гибкость.

Примеры для бизнеса и домохозяйств

Для предприятий завод или цех сможет переносить часть энергоемких производственных процессов на ночь или часы наименьшей нагрузки на сеть.

Для бытовых потребителей семья сможет изменять график работы электроприборов (например, включать бойлер, стиральную или посудомоечную машину по расписанию агрегатора).

Если такие изменения будут удовлетворять условиям договора с агрегатором, потребителю будет начисляться денежная компенсация.

Для самой энергосистемы этот шаг позволит существенно снизить нагрузку во время утренних и вечерних пиков, эффективнее использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электричества.

Разработанный проект постановления также определяет четкие правила взаимодействия между потребителями и агрегаторами, требования к договорам, порядок расчетов и систему информирования.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила НКРЭКУ по присоединению к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.