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В Украине будут платить потребителям за экономное использование электроэнергии: какие условия
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила новые правила, позволяющие украинцам зарабатывать деньги, если они перенесут использование электроприборов с пиковых часов на другое время.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Главная суть инициативы – стимулировать перенос использования мощных электроприборов с пиковых часов (когда энергосистема максимально нагружена) на периоды меньшего потребления.
Как это будет работать
Вознаграждение будет выплачиваться за изменение графика или объемов потребления. Для этого в Украине появятся новые участники рынка – агрегаторы . Они будут объединять возможности отдельных граждан или компаний для эффективного управления спросом.
Менять основного поставщика электроэнергии потребителям не придется. Чтобы присоединиться к системе и зарабатывать, достаточно иметь два договора:
- С электропоставщиком – на покупку электрической энергии для собственных нужд.
- С агрегатором – на участие в управлении спросом и получение вознаграждения за гибкость.
Примеры для бизнеса и домохозяйств
- Для предприятий завод или цех сможет переносить часть энергоемких производственных процессов на ночь или часы наименьшей нагрузки на сеть.
- Для бытовых потребителей семья сможет изменять график работы электроприборов (например, включать бойлер, стиральную или посудомоечную машину по расписанию агрегатора).
Если такие изменения будут удовлетворять условиям договора с агрегатором, потребителю будет начисляться денежная компенсация.
Для самой энергосистемы этот шаг позволит существенно снизить нагрузку во время утренних и вечерних пиков, эффективнее использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электричества.
Разработанный проект постановления также определяет четкие правила взаимодействия между потребителями и агрегаторами, требования к договорам, порядок расчетов и систему информирования.
Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила НКРЭКУ по присоединению к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.