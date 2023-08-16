Армия РФ атаковала Одесщину дронами: пострадали складские помещения и зернохранилища на Дунае

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 16 августа снова с помощью беспилотников атаковала юг Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Российские террористы дважды за эту ночь атаковали Одесщину ударными беспилотниками. Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области", - отметил он.

По его словам, в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет", - подчеркнул Кипер.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, ночью российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесщины ударными БПЛА типа "Shahed-136/131".

Пуски "шахедов" совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на порты и зернохранилища

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники по региону. Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили еще одну атаку по области, повредив, среди прочего, зерновой и масляный терминалы. Сообщалось, что враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала недостачу у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Несколько суток спустя, в ночь на 27 июля, войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов в Одесской области.

В ночь на 2 августа оккупанты снова с помощью дронов атаковали юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.