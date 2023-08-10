Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов

В Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Ввиду высокой угрозы владельцы и капитаны кораблей, которые будут пользоваться данными маршрутами, должны официально подтвердить готовность к плаванию в таких условиях.

Согласно сообщению, данные маршруты уже были предложены по Украине еще раньше в обращении к Международной морской организации (IMO). Совет IMO подтвердил, что Украина имеет право на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом, и призвала Россию не трогать торговые корабли.

Сообщается, что этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, последнее судно, прибывшее в Украину в рамках Черноморской зерновой инициативы, утром 16 июля покинуло порт Одессы.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на выход РФ из "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.