Украина значительно усилила свои позиции на Черном море и в зерновом соглашении, – эксперт о последствиях спецоперации СБУ в Новороссийске

Благодаря спецоперации СБУ, Украина значительно усилила свои позиции на Черном море и в переговорах о продлении зернового соглашения. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт назвал удары по Новороссийской бухте очередным унижением российского флота.

"После выхода из "зернового соглашения" РФ хотела продемонстрировать, что полностью контролирует Черное море. От отдельных идиотов звучали заявления, что это уже чуть ли не внутреннее море РФ. Но в очередной раз что-то пошло не так. Благодаря спецоперации СБУ в Новороссийске Украина значительно усилила свои позиции на Черном море", – акцентирует политолог.

Он отмечает, что бухта в Новороссийске и Крымский мост – объекты с высоким уровнем охраны. Но это не помешало СБУ.

Также Голобуцкий считает, что атака положительно отразится на зерновом соглашении.

"Украина значительно улучшила позиции в переговорах о продлении зернового соглашения. Россия больше не может их вести с позиции силы. А порт Новороссийска – большой хаб по переправе нефти. Для РФ все более актуальным становится "нефтяной коридор" для своих кораблей. Безопасных мест на Черном море для суден с трехцветной тряпкой уже не осталось", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска. Надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Также ранее председатель СБУ Василий Малюк говорил, что атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года и подрывы Крымского моста – дело рук Службы безопасности.