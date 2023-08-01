Три грузовых судна зашли в украинский порт, несмотря на блокаду РФ: как им это удалось

В воскресенье, 30 июля, несмотря на выход РФ из "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, прибыли в один из украинских зерновых терминалов в Измаильском порту в дельте Дуная.

Они стали первыми иностранными судами, прибывшими в украинские порты после выхода России из "зернового соглашения".

Как пишет Forbes, греческое и израильское суда плыли в направлении порта Измаил от Босфора, а турецко-грузинское судно – из северной Турции.

Ни одно судно не скрывало курса и каждое шло с включенными транспондерами под наблюдением четырех разведывательных, не вооруженных самолетов НАТО.

За кораблями наблюдали четыре разведывательных самолета НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, военный Challenger с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Также в дежурстве в Румынии в то время находились истребители НАТО, в том числе итальянские Eurofighter и румынские F-16.

По данным Forbes, суда в Украине загрузят зерном, после чего они вернутся по тому же маршруту.

"Успешное преодоление блокады может сигнализировать международным грузоотправителям о том, что возобновлять операции из украинских портов достаточно безопасно", - заключает Forbes.

Напомним, что из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически была заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ начала наносить ракетные.удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, которые из-за этого вышли на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, расположенный в считанные километры от одного из крупнейших городов Румынии Галаца.