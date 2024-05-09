Найбільший виробник згущеного молока в Україні вийшов на ринок ЄС: чим ласують європейці

Первомайський молочноконсервний комбінат (МКК), що входить до складу компанії “Волошкове поле”, отримав дозвіл на експорт продукції в країни Євросоюзу (єврономер). Про це розповів в ефірі “Авторадіо” співвласник комбанітау Андрій Табалов, передає Latifundist.

За словами Табалова, Первомайський МКК уже постачає товари до низки європейських держав.

“Первомайський молочноконсервний комбінат нещодавно отримав єврономер, тому наша продукція вже є в Європі. І навіть мої друзі, знайомі з Німеччини, з Франції мені вже надіслали фото нашої згущенки на полицях тамтешніх магазинів”, - розповів бізнесмен.

Більше того, наразі ведуться перемовини про експорт молочної продукції Первомайського МКК ще з никою країн: Болгарією, Італією, Румунією, Нідерландами й країнами Балтії.

“На сьогодні ведемо перемовини з різними клієнтами, бо маємо амбіційні плани. Українська молочна продукція цікава для європейського ринку та конкурентна, тому ми дуже активно проводимо переговори для виходу на нові ринки та знайомства європейських споживачів з нашими товарами”, - додав Табалов.

Директорка з експорту Ірина Віхтюк уточнила, що дозвіл на експорт продукції в країни Європи український виробник згущеного молока отримав наприкінці листопада 2023 року.

“Перші перемовини з потенційними клієнтами по поставках нашої продукції до ЄС ми почали вести в грудні 2023 року. Зараз відвантажуємо наші товари у такі країни, як Німеччина, Польща. За перший квартал 2024 року ми відвантажили 100 тонн молочної продукції в асортименті”, - повідомила Віхтюк.

Директорка також розповіла, що європейські споживачі цікавляться як базовим асортиментом Первомайського МКК (згущеним молоком та “Ірискою”), так i унікальними позиціями (безлактозним згущеним молоком, “Ірискою” з горіхом, згущеним молоко з ваніллю, згущеними вершками, згущеним какао).

Водночас покупці у Європі надають перевагу продукції у форматі дой-пак (особливий вид вакуумної упаковки, котра виглядає як пластиковий пакет з денцем, що дозволяє наповненій упаковці стояти вертикально).

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат – лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни. Провідною продукцією підприємства є різноманітні молочні консерви: молоко згущене, какао, кава, вершки “Любительські”, молоко згущене з цикорієм, молоко згущене з фруктовим ароматом, молоко знежирене згущене “Первомайське”, молоко згущене “Іриска”.

Експорт української "молочки"

Українська молочна галузь є одною з найбільш зацікавлених в євроінтеграції, оскільки на кону стоїть 500-мільйонний ринок збуту, інвестиції та можливість стабільного розвитку. Який шлях потрібно пройти українському молоку для євроінтеграції, читайте докладніше в матеріалі Delo.ua.

Нагадаємо, що у 2022 році продажі українських молочних продуктів до Євросоюзу склали 102 мільйони доларів проти 7 мільйонів доларів у 2021 році. Географія ключових продуктів цього сегменту мала такий вигляд: сухе і згущене молоко – Польща, Ізраїль, Нідерланди, разом 38%; масло і молочні пасти – Польща, Молдова, Азербайджан, в підсумку 69 %; сири – Казахстан, Польща, Молдова, сумарно 85 %. У 2021 році серед головних покупців таких молочних продуктів країн ЄС не було взагалі, зауважили в асоціації.

Водночас за два місяці 2023 року Україна експортувала на 55% більше молочних продуктів, ніж в аналогічний період минулого року. За січень-лютий було експортовано 16,4 тисяч тонн молочної продукції. При цьому обсяги постачань зросли майже в усіх категоріях, окрім маслянки, коагульованого молока та вершків, йогуртів, кефіру.

У квітні 2023 року Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт української агропродукції, зокрема “молочки”, до 30 червня. Директор аналітичного агентства Infagro Василь Винтоняк розповів Delo.ua, що для молочної галузі України наразі таке рішення не критично через низькі світові ціни.

У свою чергу Європейська молочна асоціація (EDA) не підтримала односторонні запровадження кількома державами-членами ЄС обмежень імпорту українських сільгосптоварів, зокрема молочних продуктів. Асоціація вимагала від Єврокомісії підтримати продовження припинення всіх тарифів та квот для України.