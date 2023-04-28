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Категорія
Агро
Дата публікації

Європейська молочна асоціація вимагає відновити постачання української продукції до ЄС

молочна галузь, експорт молочних продуктів
Фото: ua.depositphotos.com

Європейська молочна асоціація (EDA) не підтримує односторонні запровадження кількома державами-членами ЄС обмежень імпорту українських сільгосптоварів, зокрема молочних продуктів. Асоціація вимагає від Єврокомісії підтримати продовження припинення всіх тарифів та квот для України.

Про це йдеться в заяві EDA.

"Як EDA ми чітко заявили про нашу підтримку продовження Європейською комісією нульових квот та нульових тарифів, зокрема, для експорту української молочної продукції до ЄС. Ці виняткові часи потребують єдності, а не окремих рішень держав-членів", — зазначають в EDA.

В асоціації підкреслюють, що не бачать загроз для ринку ЄС, які б виправдали обмеження на імпорт української молочної продукції. Виробники закликали єврокомісію захистити цілісність єдиного ринку та підтримати спеціальне призупинення всіх тарифів і квот.

Водночас в EDA підтримують особливі відносини з промисловістю ЄС та України.

Нещодавно також об'єднання польських молочних асоціацій "Розуміння в молочній галузі" закликало виключити молоко та молочну продукцію зі списку українських сільгосппродуктів, заборонених для імпорту до Польщі.

Окрім Польщі, тимчасові заборони імпорту української агроподукції раніше запровадили Угорщина та Словаччина, а 19 квітня було оголошено про таке рішення з боку Болгарії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан