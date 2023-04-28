Европейская молочная ассоциация требует возобновить поставки украинской продукции в ЕС

Европейская молочная ассоциация (EDA) не поддерживает одностороннее введение несколькими государствами-членами ЕС ограничений импорта украинских сельхозтоваров, в том числе молочных продуктов. Ассоциация требует от Еврокомиссии поддержать продолжение прекращения действия всех тарифов и квот для Украины.

Об этом говорится в заявлении EDA.

"Как EDA мы четко заявили о нашей поддержке продления Европейской комиссией нулевых квот и нулевых тарифов, в частности, для экспорта украинской молочной продукции в ЕС. Эти особые времена требуют единства, а не отдельных решений государств-членов", — отмечают в EDA.

В ассоциации подчеркивают, что не видят угроз для рынка ЕС, которые оправдали бы ограничения на импорт украинской молочной продукции. Производители призвали Еврокомиссию защитить целостность единого рынка и поддержать специальную приостановку всех тарифов и квот.

В то же время, в EDA поддерживают особые отношения с промышленностью ЕС и Украины.

Недавно также объединение польских молочных ассоциаций "Понимание в молочной отрасли" призвало исключить молоко и молочную продукцию из списка украинских сельхозпродуктов, запрещенных для импорта в Польшу.

Кроме Польши временные запреты импорта украинской агроподукции ранее ввели Венгрия и Словакия, а 19 апреля было объявлено о таком решении со стороны Болгарии.

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