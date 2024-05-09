Крупнейший производитель сгущенки в Украине вышел на рынок ЕС: чем лакомятся европейцы

Первомайский молочноконсервный комбинат (МКК), входящий в состав компании "Волошковое поле", получил разрешение на экспорт продукции в страны Евросоюза (еврономер). Об этом рассказал в эфире "Авторадио" совладелец комбанита Андрей Табалов, передает Latifundist.

По словам Табалова, Первомайский МКК уже поставляет товары в ряд европейских государств.

"Первомайский молочноконсервный комбинат недавно получил еврономер, поэтому наша продукция уже есть в Европе. И даже мои друзья, знакомые из Германии, из Франции, мне уже прислали фото нашей сгущенки на полках тамошних магазинов”, - рассказал бизнесмен.

Более того, сейчас ведутся переговоры по экспорту молочной продукции Первомайского МКК еще с рядом стран: Болгарией, Италией, Румынией, Нидерландами и странами Балтии.

“На сегодняшний день ведем переговоры с разными клиентами, потому что имеем амбициозные планы. Украинская молочная продукция интересна европейскому рынку и конкурентна, поэтому мы очень активно проводим переговоры для выхода на новые рынки и знакомства европейских потребителей с нашими товарами”, - добавил Табалов.

Директор по экспорту Ирина Вихтюк уточнила, что разрешение на экспорт продукции в страны Европы украинский производитель сгущенки получил в конце ноября 2023 года.

"Первые переговоры с потенциальными клиентами по поставкам нашей продукции в ЕС мы начали вести в декабре 2023 года. Сейчас отгружаем наши товары в такие страны как Германия, Польша. За первый квартал 2024 мы отгрузили 100 тонн молочной продукции в ассортименте”, - сообщила Вихтюк.

Директор также рассказала, что европейские потребители интересуются как базовым ассортиментом Первомайского МКК (сгущенкой и "Ириской"), так и уникальными позициями (безлактозной сгущенкой, "Ириской" с орехом, сгущенкой с ванилью, сгущенными сливками, сгущенным какао).

В то же время покупатели в Европе предпочитают продукцию в формате дой-пак (особый вид вакуумной упаковки, которая выглядит как пластиковый пакет с донышком, что позволяет наполненной упаковке стоять вертикально).

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат – лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны. Ведущей продукцией предприятия являются разнообразные молочные консервы: молоко сгущенное, какао, кофе, сливки "Любительские", молоко сгущенное с цикорием, молоко сгущенное с фруктовым ароматом, молоко обезжиренное сгущенное "Первомайское", молоко сгущенное "Ириска".

Экспорт украинской "молочки"

Украинская молочная отрасль является одной из наиболее заинтересованных в евроинтеграции, поскольку на кону стоит 500-миллионный рынок сбыта, инвестиции и возможность стабильного развития. Какой путь следует пройти украинскому молоку для евроинтеграции, читайте подробнее в материале Delo.ua.

Напомним, что в 2022 году продажи украинских молочных продуктов в Евросоюз составили 102 миллиона долларов против 7 миллионов долларов в 2021 году. География ключевых продуктов этого сегмента выглядела так: сухое и сгущенное молоко – Польша, Израиль, Нидерланды, вместе 38%; масло и молочные пасты – Польша, Молдова, Азербайджан, в итоге 69%; сыры – Казахстан, Польша, Молдова, суммарно 85%. В 2021 году среди главных покупателей таких молочных продуктов стран ЕС вообще не было, отметили в ассоциации.

В то же время, за два месяца 2023 года Украина экспортировала на 55% больше молочных продуктов, чем в аналогичный период прошлого года. За январь-февраль было экспортировано 16,4 тысячи тонн молочной продукции. При этом объемы поставок выросли почти во всех категориях, кроме масленки, коагулированного молока и сливок, йогуртов, кефира.

В апреле 2023 года Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинской агропродукции, в частности, "молочки", до 30 июня. Директор аналитического агентства Infagro Василий Винтоняк рассказал Delo.ua, что для молочной отрасли Украины такое решение не критично из-за низких мировых цен.

В свою очередь, Европейская молочная ассоциация (EDA) не поддержала односторонние введение несколькими государствами-членами ЕС ограничений импорта украинских сельхозтоваров, в том числе молочных продуктов. Ассоциация потребовала от Еврокомиссии поддержать продолжение прекращения всех тарифов и квот для Украины.