США планують заборонити Китаю доступ до потужних моделей ШІ американської розробки - ЗМІ

Американське Міністерство торгівлі розглядає можливість запровадити нові правила, які мають на меті ускладнити китайським компаніям доступ до передових технологій штучного інтелекту з США. Про це з посиланням на три власних джерела повідомляє Reuters.

Таке регулювання стосуватиметься, зокрема, пропрієтарних, або закритих моделей ШІ, розроблених такими компаніями як Microsoft, OpenAI та Alphabet. Ці моделі, на відміну від відкритих, мають закриті код та дані, на яких вони навчаються, що робить їх недоступними для публічного аналізу.

На думку американських чиновників, потрапляння до Китаю алгоритми та даних для навчання цих моделей ШІ може становити загрозу національній безпеці США.

Американські урядовці та експерти з приватного сектору побоюються, що ворожі сили зможуть використовувати штучний інтелект, який аналізує величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та генерування контенту, задля здійснення агресивних кібератак або навіть створення біологічної зброї.

До того ж одне з джерел інформагентства повідомило, що будь-який новий експортний контроль, швидше за все, буде спрямований не тільки на КНР, а й на Росію, Північну Корею та Іран.

Згідно з джерелами Reuters, США в рамках заходів експортного контролю в питанні штучного інтелекту можуть запровадити пороговий рівень, передбачений указом президента Джозефа Байдена щодо ШІ, виданим в жовтні 2023 року. Цей рівень ґрунтується на обсязі обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі.

У разі досягнення цього рівня розробники зобов'язані будуть повідомити про свої плани щодо розробки моделей ШІ та надати результати тестування Міністерству торгівлі. Як стверджують два американські чиновники та ще одне джерело Reuters, знайоме з ходом дискусії, запропонований поріг обчислювальної потужності може слугувати критерієм для визначення того, які моделі штучного інтелекту підпадатимуть під експортні обмеження.

У разі впровадження цього обмеження, ймовірно, воно торкнеться лише моделей, які ще не випущені на ринок, адже жодна з існуючих моделей не досягла встановленого порогу. Однак близьким до нього наразі вважається Gemini Ultra від Google. Втім, у публікації наголошується, що наразі розробка нового регулювання ще далека до завершення.

Саме ж міністерство відмовилося від коментарів для ЗМІ, а посольство Китаю в США охарактеризувало ініціативу як "типовий акт економічного примусу та одностороннього залякування, проти якого Китай рішуче виступає", додавши, що той вживе "необхідних заходів" для захисту своїх інтересів.

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