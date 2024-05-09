США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ШИ американской разработки - СМИ

Американское Министерство торговли рассматривает возможность ввести новые правила, имеющие целью усложнить китайским компаниям доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта из США. Об этом со ссылкой на три собственных источника сообщает Reuters.

Такое регулирование будет касаться, в частности, проприетарных, или закрытых моделей ИИ, разработанных такими компаниями как Microsoft , OpenAI и Alphabet . Эти модели, в отличие от открытых, имеют закрытые код и данные, на которых они обучаются, что делает их недоступными для публичного анализа.

По мнению американских чиновников, попадание в Китай алгоритмов и данных для обучения этих моделей ИИ может представлять угрозу национальной безопасности США.

Американские чиновники и эксперты из частного сектора опасаются, что враждебные силы могут использовать искусственный интеллект, анализирующий огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и генерирования контента, для осуществления агрессивных кибератак или даже создания биологического оружия.

К тому же один из источников информагентства сообщил, что любой новый экспортный контроль, скорее всего, будет направлен не только на КНР, но и на Россию, Северную Корею и Иран.

Согласно источникам Reuters, США в рамках мер экспортного контроля в вопросе искусственного интеллекта могут ввести пороговый уровень, предусмотренный указом президента Джозефа Байдена об ИИ, изданным им в октябре 2023 года. Этот уровень основывается на объеме вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

В случае достижения этого уровня разработчики обязаны будут сообщить о своих планх по разработке моделей ИИ и предоставить результаты тестирования Министерству торговли. Как утверждают два американских чиновника и еще один источник Reuters , знакомый с ходом дискуссии, предложенный порог вычислительной мощности может служить критерием для определения того, какие модели искусственного интеллекта будут подпадать под экспортные ограничения.

В случае внедрения этого ограничения, вероятно, оно коснется только моделей, которые еще не выпущены на рынок, поскольку ни одна из существующих моделей не достигла установленного порога. Однако близким к нему сейчас считается Gemini Ultra от Google. Впрочем, в публикации отмечается, что разработка нового регулирования еще далека до завершения.

Само же министерство отказалось от комментариев для СМИ, а посольство Китая в США охарактеризовало инициативу как "типичный акт экономического принуждения и одностороннего запугивания, против которого Китай решительно выступает", добавив, что тот предпримет "необходимые меры" для защиты своих интересов.

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