TikTok обжаловал закон о продаже или запрете платформы в США до января 2025 года

Популярное приложение для коротких видео TikTok со своей материнской компанией ByteDance оспаривают в федеральном суде США закон, который может привести к продаже этой соцсети американской компании или же к ее запрету. Об этом сообщает Reuters.

Закон, подписанный президентом Джозефом Байденом 24 апреля, дает ByteDance срок до 19 января 2025 года, чтобы продать платформу или столкнуться с ее запретом на территории США. Компании подали иск в Апелляционный суд США по округу Колумбия, заявляя, что этот документ противоречит Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Также аргументы TikTok основываются на том, что продажа платформы американской компании невозможна с "коммерческой, технологической и юридической" точки зрения. Истцы прогнозируют, что запрет лишит 170 миллионов американцев уникального способа общения и самовыражения.

Власти США против TikTok

Законопроект о запрете или продаже TikTok был поддержан подавляющим большинством голосов в Конгрессе США ввиду опасений американских законодателей, что Китай может получить доступ к данным об американцах или шпионить за ними с помощью этого сервиса.

В свою очередь, сам TikTok отрицает, что он делился или когда-либо будет делиться данными пользователей из США, в своем иске обвиняя американских законодателей в "спекулятивности" их опасений.

Как отмечено в иске, 58% ByteDance в настоящее время принадлежит глобальным институциональным инвесторам, включая BlackRock, General Atlantic и Susquehanna International Group. 21% принадлежит китайскому основателю компании, а еще 21% акций распределены среди сотрудников, среди которых 7 тысяч американцев.

Отметим, что Байден может продлить предельный срок 19 января на три месяца, если сочтет, что ByteDance идет по пути решения вопроса. При этом в иске говорится, что тот факт, что кампания Байдена в качестве кандидата на должность следующего президента США продолжает использовать TikTok, "подрывает утверждение о том, что платформа представляет реальную угрозу американцам".

В свою очередь, кампания его конкурента от Республиканской партии и предыдущего президента Дональда Трампа TikTok не использует. Напомним при этом, что противостояние американских властей и этой соцсети началось в 2020 году именно во время правления Трампа, который попытался запретить в США этот сервис, а также китайский мессенджер WeChat. Впрочем, решение было отменено Байденом после прихода к власти в 2021 году, еще до вступления в силу.

Попытка запрета на уровне штата

Напомним также, что в мае губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий работу TikTok на территории штата. Этот шаг стал первым случаем в США, когда целый штат запретил популярную соцсеть.

Запрет был введен для защиты жителей от возможного сбора Китаем разведданных. TikTok было решено удалить из магазинов приложений Google Play и App Store, доступных в Монтане. Однако никаких наказаний для пользователей, уже установивших приложение на свои устройства, предусмотрено не было.

Закон должен был вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией TikTok, заявив, что запрет "нарушает Конституцию более чем одним способом" и "превышает полномочия штата".

Источник фото: ua.depositphotos.com