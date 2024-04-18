TikTok запустил новую соцсеть, которая станет конкурентом Instagram

TikTok запустил новую соцсеть TikTok Notes, которая по функционалу напоминает Instagram. Однако воспользоваться ею могут только пользователи, находящиеся в Канаде и Австралии.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам представителя TikTok, Notes – это специальное пространство для фото- и текстового контента, а также способ для пользователей создавать и делиться своим творчеством. По функционалу он похож на Instagram от Meta – место, где люди могут делиться неподвижными изображениями с текстом.

Для того чтобы начать пользоваться новой соцсетью, новую учетную запись создавать не нужно – можно воспользоваться существующим аккаунтом TikTok.

Несмотря на то, что TikTok Notes является прямым конкурентом Instagram, соцсеть не полностью копирует дизайн своего аналога. Здесь можно делиться снимками, галереями фотографий и размещать текстовые посты. Еще присутствуют функции репоста, избранного и комментарии. А вот личных сообщений в соцсети нет.

TikTok Notes позволяет публиковать фотографии или изображения с подписью. В отличие от Instagram, новая соцсеть позволяет публиковать заголовок для фотографии, а также подпись.

При запуске TikTok Notes пользователя встречают две вкладки: "Для вас" и "Подписки". В первой главе собраны рекомендации на основе алгоритмов, во второй – публикации только от пользователей, на которых он подписан.

Издание пишет, что все выглядит как типичный контент в стиле мемов, но это, вероятно, изменится, если больше людей начнет пользоваться новой соцсетью и к ней присоединятся создатели контента.

В настоящее время TikTok Notes находится на стадии бета-тестирования. Скачать его можно как в App Store, так и в Google Play, однако нужно отметить, что он доступен только жителям Канады и Австралии. Пока неизвестно, когда приложение станет общедоступным во всех странах.

Непонятно, почему Австралия и Канада были первыми, но в целом технологические компании часто внедряют новые функции или услуги в западных странах с похожим менталитетом с меньшим населением, чтобы протестировать их перед более широким развертыванием в таких странах, как Великобритания и США, или там, где регулирование приложений строже, например, в ЕС.

Напомним, соцсеть TikTok ввела возможность входить в приложение с помощью ключа допуска, связанного с идентификатором Apple ID. Это означает, что владельцы устройств на iOS смогут легко войти в свой аккаунт с помощью Face или Touch ID.

Добавим, ранее TikTok запустил продукт Pulse Premiere, что позволит размещать рекламу рядом с контентом, созданным авторами, имеющими сравнительно большее количество подписчиков. Это позволит им увеличить монетизацию.

Фото: ua.depositphotos.com