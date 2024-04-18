TikTok запустив нову соцмережу, яка стане конкурентом Instagram

TikTok запустив нову соцмережу TikTok Notes, яка за функціоналом нагадує Instagram. Однак наразі скористатись нею можуть тільки користувачі, які знаходяться у Канаді та Австралії.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами представника TikTok, Notes – це спеціальний простір для фото- та текстового контенту, а також спосіб для користувачів створювати та ділитися своєю творчістю. За функціоналом він схожий на Instagram від Meta - місце, де люди можуть ділитися нерухомими зображеннями із текстом.

Для того, щоб почати користуватися новою соцмережею, новий обліковий запис створювати не потрібно – можна скористатися існуючим акаунтом TikTok.

Не дивлячись на те, що TikTok Notes є прямим конкурентом Instagram, соцмережа не повністю копіює дизайн свого аналога. Тут можна ділитися знімками, галереями фото і розміщувати текстові пости. Ще присутні функції репосту, обраного і коментарі. А ось особистих повідомлень у соцмережі немає.

В TikTok Notes можна публікувати фотографії або зображення з підписом. На відміну від Instagram, нова соцмережа дозволяє публікувати заголовок для фотографії, а також підпис.

Під час запуску TikTok Notes користувача зустрічають дві вкладки: "Для вас" і "Підписки". У першому розділі зібрані рекомендації на основі алгоритмів, у другому – публікації тільки від користувачів, на яких він підписаний.

Видання пише, що наразі все виглядає як типовий контент у стилі мемів, але це, ймовірно, зміниться, якщо більше людей почне користуватися новою соцмережею і до неї приєднаються творці контенту.

На даний момент TikTok Notes знаходиться на стадії бета-тестування. Завантажити його можна в App Store, так і в Google Play, однак потрібно зауважити, що він доступний тільки жителям Канади та Австралії. Поки невідомо, коли додаток стане загальнодоступним у всіх країнах.

Незрозуміло, чому Австралія і Канада були першими, але в цілому технологічні компанії часто впроваджують нові функції або послуги в західних країнах зі схожим менталітетом з меншим населенням, щоб протестувати їх перед ширшим розгортанням у таких країнах, як Великобританія та США, або там, де регулювання додатків суворіше, наприклад, у ЄС.

Нагадаємо, соцмережа TikTok запровадила можливість входити в додаток за допомогою ключа допуску, який пов’язано з ідентифікатором Apple ID. Це означає, що власники пристроїв на iOS зможуть легко увійти до свого облікового запису за допомогою Face або Touch ID.

Додамо, раніше TikTok запустив продукт Pulse Premiere, що дозволить розміщувати рекламу поруч із контентом, який створили автори, що мають порівняно велику кількість підписників. Це дозволить їм збільшити монетизацію.

Фото: ua.depositphotos.com