Замість паролю – біометрія. TikTok запускає підтримку ключів допуску для користувачів iPhone

Соціальна мережа TikTok запроваджує можливість входити в додаток за допомогою ключа допуску, який пов’язано з ідентифікатором Apple ID. Це означає, що власники пристроїв на iOS зможуть легко увійти до свого облікового запису за допомогою Face або Touch ID. Про це повідомила пресслужба TikTok.

Ключ допуску – це заміна пароля, яка може підтвердити особу на основі зашифрованих біометричних методів автентифікації, які вже доступні на пристрої. Технологія складається з пари ключів: відкритого (він зареєстрований у програмі або вебсайті) та приватного (використовується лише на пристрої). При цьому всі біометричні дані залишаються на ґаджеті, а сторонні програми не можуть отримати до них доступ.

Використання ключа спрощує процес входу та значно ускладнює несанкціонований доступ до облікового запису, адже таким чином не використовується традиційний пароль, який можна вкрасти, забути або повторно використати для кількох акаунтів.

Як зазначили в TikTok, можливість входу за допомогою ключів допуску розпочинають цього місяця з Азії, Африки, Австралії та Південної Америки. З часом очікується розширення географії та операційних систем.

Додати ключ допуску в додатку можна буде в налаштуваннях акаунта.