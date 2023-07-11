TikTok запускає сервіс для стримінгу музики: хоче конкурувати з Apple і Spotify

Китайська компанія ByteDance, яка володіє соцмережею TikTok, запускає стримінговий сервіс TikTok Music. Таким чином планується створити конкуренцію для Apple Music і Spotify. Про це пише 9to5mac.

Як й інші стримінги, TikTok Music дозволяє користувачам отримати доступ до повного каталогу пісень і додати їх до бібліотеки. Для цього TikTok співпрацює з великими звукозаписними компаніями, зокрема з Universal Music Group, Warner Music Group і Sony Music.

Але щоб зробити платформу привабливою, особливо для підлітків, TikTok Music надає рекомендації пісень і персоналізовані підбірки, щоб допомогти користувачам знайти пісні, які стали вірусними у відео TikTok. Також є можливість для створення спільних списків відтворення, імпорту музичної бібліотеки з інших платформ і пошуку пісні за допомогою тексту.

Крім того, сервіс отримав функцію ідентифікації пісень, яка працює як програма Shazam від Apple. TikTok Music також дозволяє коментувати пісні й альбоми й знаходити пропозиції пісень за допомогою вертикальної прокрутки – подібно до того, як можна гортати відео в основній програмі TikTok.

Наразі TikTok Music доступний лише в Бразилії та Індонезії. Зокрема, в Бразилії місячна підписка коштує 3,49 доларів (так само, як і підписка на Apple Music там). Однак інформації про те, коли платформа зʼявиться в інших країнах, немає.

Нагадаємо, що стримінг музики – не єдина галузь, де намагається розвинутися TikTok. Нещодавно стало відомо, що застосунок хоче конкурувати з Amazon, адже мережа запускає продаж товарів, які стали популярними серед творців відео. Детальніше про це читайте тут.

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