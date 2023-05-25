Соцмережа TikTok почала тестувати чат-бот зі штучним інтелектом Tako

25 травня соціальна медіа-платформа TikTok заявила, що знаходиться на стадії тестування чат-бота під назвою Tako, який може спілкуватися з користувачами та допомагати їм знаходити відео.

В TikTok повідомили, що Tako розробили для того, щоб допомогти користувачам знайти розважальний і надихаючий контент, пише Reuters.

Бюро патентів і торгових марок США ще минулого місяця показало, що TikTok подав заявку на торговельну марку "TikTok Tako" в категорії "комп'ютерне програмне забезпечення для штучного створення людської мови та тексту".

Ізраїльська розвідувальна компанія Watchful Technologies заявила, що знайшла Tako в деяких версіях програми TikTok на мобільних пристроях Apple Inc. Чат-бот помітно в інтерфейсі TikTok у вигляді значка у формі привида, якого користувачі можуть натискати під час перегляду відео, щоб вести текстові розмови та отримувати допомогу у пошуку вмісту.

Відомо також, що TikTok експериментує з генеративним інструментом ШІ, який дозволить користувачам створювати аватари.

Видання повідомляє, що на відміну від ChatGPT, який позиціонується як універсальний чат-бот, Tako більше нагадує навігаційний помічник із зосередженням на заохоченні користувачів дивитися більше відео. Він може надавати відповідб на запитання і одразу завантажити підходяще відео.

TikTok застерігають, що наразі Tako є експериментальним чат-ботом і його відповіді можуть бути не точними.