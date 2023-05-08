Google додасть у пошуковик відео з TikTok і відповіді чат-боту

Google планує зробити пошук більш персоналізованим і людяним за допомогою чат-бота на основі штучного інтелекту і відеокліпів. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, посилаючись на джерела і внутрішні документи компанії.

Google має намір перебудувати свою пошукову систему, додавши інструменти на базі штучного інтелекту і поступово відмовившись від класичного списку з 10 посилань в пошуковій видачі. В корпорацію пояснюють, що Google хоче, щоб користувачі отримували на свої запити більше. ніж відповіді, і допомогу навіть тоді, коли правильної відповіді немає.

Компанія планує зробити акцент на молоду аудиторію. Саме тому в пошуковику активно пропонуватимуть короткі відео TikTok, пости з соціальних мереж.

Також гігант впровадить в пошук чат-бота, спілкування з ним нагадуватиме діалог з людиною.

Цей проєкт, як розповіли джерела, отримав кодову назву Magi. Цю зміну компанія представить на щорічній конференції Google I/O, яка відбудеться в середу.

Google вдосконалить свій пошуковик через зростання конкуренції. Зокрема, через те, що Microsoft анонсувала оновлений пошуковик Bing, в який інтегровано штучний інтелект від компанії OpenAI. В січні Microsoft підтвердила інформацію про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, яка розробляє чатбот ChatGPT.

Технологію інтегрували у пошуковик Microsoft Bing, що допомогло системі краще конкурувати з Google за кількістю відвідувань сторінок.

У відповідь на ChatGPT Google представила свого чат-бота Bard, але яким аудиторію не вдалося здивувати. ШІ компанії відстає від розробок OpenAI, а сервіс доступний лише обмеженому числу користувачів. В квітні стало відомо, що Google оновить свій чат-бот із генеративним штучним інтелектом Bard, щоб допомогти людям писати код для розробки програмного забезпечення.