Google добавит в поисковик видео с TikTok и ответы чат-бота

Google планирует сделать поиск более персонализированным и человечным посредством чат-бота на основе искусственного интеллекта и видеоклипов. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, где журналисты ссылаются на источники и внутренние документы компании.

Google намерена перестроить свою поисковую систему, добавив инструменты на базе искусственного интеллекта и постепенно отказавшись от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче. В корпорацию объясняют, что Google хочет, чтобы пользователи получали по своим запросам больше. чем ответы. и помощь даже тогда, когда правильного ответа нет.

Компания планирует сделать акцент на молодой аудитории. Именно поэтому в поисковике будут активно предлагать короткие видео TikTok, посты из социальных сетей.

Также гигант внедрит в поиск чат-бота, общение с ним будет напоминать диалог с человеком.

Этот проект, как рассказали источники, получил кодовое название Magi. Это изменение компания представит на ежегодной конференции Google I/O, которая состоится в среду.

Google усовершенствует свой поисковик из-за роста конкуренции. В частности, потому, что Microsoft анонсировала обновленный поисковик Bing, в который интегрирован искусственный интеллект от компании OpenAI. В январе Microsoft подтвердила информацию о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, разрабатывающей чатбот ChatGPT.

Технологию интегрировали в поисковик Microsoft Bing, что помогло системе лучше конкурировать с Google по числу посещений страниц.

В ответ на ChatGPT Google представила свой чат-бот Bard, но каким аудиторию не удалось удивить. ШИ компании отстает от разработок OpenAI, а сервис доступен только ограниченному числу пользователей. В апреле стало известно, что Google обновит свой чат-бот с генеративным искусственным интеллектом Bard, чтобы помочь людям писать код для разработки программного обеспечения.