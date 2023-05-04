Microsoft обновляет свой чат-бот Bing: какие функции предусмотрены

Корпорация Microsoft представила обновленную версию чат-бота Bing, в который интегрирован искусственный интеллект от компании OpenAI. Среди основных новшеств – возможность задавать вопросы об изображении. Об этом пишет Bloomberg.

Пользователи смогут искать снимок, например, связанного крючком мишки, и спрашивать у Bing: "Как это сделать?". Затем искусственный интеллект предложит веб-сайты о том, как вязать крючком, и другие типы рукодельных проектов для изучения. Чат-бот использует функции системы GPT-4, сочетающие текст и изображения.

По словам вице-президента Microsoft Юсуфа Мехди, возможность визуального поиска станет доступна в ближайшие недели или месяцы.

Остальные новые функции Bing появятся быстрее. Речь идет, например, о возможности использования сторонних сервисов через чат и получать ответы, включающие видео и диаграммы. Во время демонстрации было показано, как пользователь может, например, попросить найти бронирование на ужин на двоих и получить ссылку на соответствующий сервис.

Кроме того, Bing получит возможность резюмировать большие документы. Также Microsoft усовершенствует функцию истории чатов – вскоре пользователи смогут легко получить доступ к диалогам на боковой панели браузера Edge, вернуться к предыдущим разговорам и начать с того места, где они остановились.

Как отмечает Bloomberg, сервис визуального поиска станет серьезной задачей для команды разработчиков, которая пытается справиться с пердубежденным, тревожным или неуместным контентом. В Microsoft утверждают, что добились прогресса, но все еще работают над проблемами, среди которых – дезинформация, неправильные или неполные ответы. Юсуф Мехди сказал, что одна из причин, почему визуальные функции еще не доступны, состоит в том, что команда работает над обеспечением безопасности.

Напомним, в январе Microsoft подтвердила информацию о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, которая разрабатывает чат-бот ChatGPT. Технологию интегрировали в поисковик Microsoft Bing, что помогло системе лучше конкурировать с Google по числу посещений страниц.