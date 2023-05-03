В Microsoft предупреждают, что искусственный интеллект может нанести реальный вред

Главный экономист корпорации Microsoft Майкл Шварц считает, что искусственный интеллект будет опасен в руках недобросовестных людей.

По словам Шварца, Microsoft работает над установкой защитных границ, чтобы снизить потенциальную опасность от инструментов ИИ. Компания уже использует ChatGPT OpenAI в своем поисковике Bing, а Google выпустил своего конкурента Bard chatbot в марте, пишет Вloomberg.

"Я уверен, что искусственный интеллект будет использоваться плохими актерами, и да, он нанесет реальный ущерб. Это может нанести большой вред спамерам из-за выборов и т.п.", - сказал Шварц.

По его словам, искусственный интеллект однозначно должен регулироваться, но законодатели должны быть осторожными и не ждать, пока технология не нанесет реального ущерба.

Шварц отметил, что, несмотря на риски, ИИ может помочь сделать людей более продуктивными, сказал он. ИИ революционизирует работу большинства компаний, но для этого нужно время.

Ожидается, что искусственный интеллект станет ключевым двигателем турбулентности на глобальных рынках труда и сыграет роль в смене почти четверти рабочих мест во всем мире.

Инструменты искусственного интеллекта подверглись повышенному вниманию, поскольку их использование стремительно выросло в последние месяцы после дебюта ChatGPT. Политики пытаются давить на компании, чтобы они ввели меры по новой технологии.

Исполнительные директора Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic компании Alphabet были вызваны в Белый дом на встречу с вице-президентом Камалой Харрис и высшими должностными лицами администрации, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности искусственного интеллекта.

В прошлом месяце администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта.