Администрация Байдена требует от Google, Microsoft и других компаний доказать безопасность ChatGPT

Исполнительные директора Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic компании Alphabet были вызваны в Белый дом на встречу с вице-президентом Камалой Харрис и высшими должностными лицами администрации, чтобы обсудить ключевые вопросы безопасности искусственного интеллекта.

В приглашении было отмечено, что президент США Джо Байден ожидает, что столь крупные компании должны убедиться, что их продукты безопасны, прежде чем делать их доступными для общественности, пишет Reuters.

Беспокойство по быстрорастущей технологии искусственного интеллекта включают случаи нарушения конфиденциальности, может привести к распространению мошенничества и дезинформации.

В апреле Байден сказал, что еще предстоит выяснить, опасен ли ИИ, но подчеркнул, что технологические компании несут ответственность за обеспечение безопасности своих продуктов. По его словам, социальные медиа уже продемонстрировали ущерб, который мощные технологии могут нанести без соответствующих гарантий.

Администрация также ищет комментарии общественности о предложенных мерах подотчетности систем ИИ, поскольку растет обеспокоенность по поводу его влияния на национальную безопасность и образование.

В понедельник депутаты Совета внутренней политики Белого дома написали в блоге о том, что технология может представлять серьезный риск для работников.

ChatGPT привлекл внимание законодателей США, поскольку он стала быстрее растущей потребительской программой в истории с более чем 100 миллионами активных пользователей ежемесячно.

В прошлом месяце администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

В Германии 42 ассоциации и профсоюзы, представляющие более 140 тыс. авторов и исполнителей, также призвали Евросоюз ужесточить правила использования искусственного интеллекта. Представители творческих профессий взволнованы тем, что из-за развития ChatGPT могут пострадать их авторские права.