Немецкие авторы и исполнители призывают ужесточить правила для ChatGPT из-за угрозы авторским правам

42 немецких ассоциаций и профсоюзов, представляющих более 140 тыс. авторов и исполнителей, призвали Евросоюз усилить правила пользования искусственным интеллектом. Об этом пишет международное агентство Reuters.

Представители творческих профессий взволнованы, что из-за развития ChatGPT могут пострадать их авторские права.

Профсоюзы креативного сектора Verdi и DGB, а также ассоциации фотографов, дизайнеров, журналистов и иллюстраторов подписали письмо Европейской комиссии, Европейскому совету и законодателям ЕС.

В письме подчеркивается растущее недовольство использования искусственного интеллекта, который может имитировать людей и создавать текст и изображения на основе подсказок.

"Несанкционированное использование защищенного материала, его непрозрачная обработка и предполагаемая замена источников порождают фундаментальные вопросы подотчетности, ответственности и вознаграждения, которые необходимо решить до того, как произойдет невозвратный ущерб", - говорится в заявлении.

В издании напоминают, что Европейская комиссия, предложившая в прошлом году правила искусственного интеллекта, в ближайшие месяцы обсудит окончательные детали с законодателями ЕС и государствами-членами, прежде чем правила станут законодательными актами.

Как стало известно, в марте 2023 года Илон Маск создал компанию X. AI, которая будет специализироваться на искусственном интеллекте и будет конкурировать с OpenAI, разработанной ChatGPT.

В то же время Илон Маск вместе с 1000 человек подписали письмо, в котором предлагается приостановить разработку передового искусственного интеллекта, пока общие протоколы безопасности для таких проектов не будут созданы, реализованы и проверены независимыми экспертами.

В апреле администрация Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта (ИИ), поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

Перед тем в Китае решили потребовать от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать.

В Японии готовы внедрить технологии искусственного интеллекта в работу правительства, в частности, чат-бот OpenAI ChatGPT, если разработчик решит проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.

В марте Итальянское агентство по защите данных запретилох ChatGPT за незаконный сбор персональных данных и отсутствие проверки возраста для несовершеннолетних.