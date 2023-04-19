Німецькі автори та виконавці закликають посилити правила для ChatGPT через загрозу авторським правам

42 німецькі асоціації і профспілки, які представляють понад 140 тис. авторів і виконавців, закликали Євросоюз посилити правила користування штучним інтелектом. Про це пише міжнародне агентство Reuters.

Представники творчих професій схвильовані, що через розвиток ChatGPT можуть постраждати їхні авторські права.

Профспілки креативного сектору Verdi та DGB, а також асоціації фотографів, дизайнерів, журналістів та ілюстраторів підписали лист до Європейської комісії, Європейської ради та законодавців ЄС.

У листі підкреслюється зростаюче невдоволення використання штучного інтелекту, який може імітувати людей і створювати текст і зображення на основі підказок.

"Несанкціоноване використання захищеного матеріалу, його непрозора обробка та передбачувана заміна джерел породжують фундаментальні питання підзвітності, відповідальності та винагороди, які необхідно вирішити до того, як станеться незворотна шкода", - йдеться в заяві.

У виданні нагадують, що Європейська комісія, яка минулого року запропонувала правила штучного інтелекту, найближчими місяцями обговорить остаточні деталі з законодавцями ЄС і державами-членами, перш ніж правила стануть законодавчими актами.

Як стало відомо, у березні 2023 року Ілон Маск створив компанію X. AI, яка спеціалізуватиметься на штучному інтелекті і конкуруватиме з OpenAI, яка розробила ChatGPT.

Водночас Ілон Маск разом з 1000 людей підписав лист, в якому пропонується призупинити розробку передового штучного інтелекту, доки спільні протоколи безпеки для таких проектів не будуть створені, реалізовані та перевірені незалежними експертами.

У квітні адміністрація Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту (ШІ), оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Перед тим в Китаї вирішили вимагати від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати.

В Японії готові впровадити технології штучного інтелекту в роботу уряду, зокрема чат-бот OpenAI ChatGPT, якщо розробник вирішить проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.

В березні Італійське агентство захисту даних заборонило ChatGPT за незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.