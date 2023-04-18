В Італії 30 квітня можуть відновити роботу ChatGPТ

Італійська служба захисту даних готова відновити роботу чат-бота ChatGPT 30 квітня, якщо його розробник OpenAI зробить певні кроки для усунення причин, які викликають занепокоєння регулятора.

Про це заявив його керівник Паскуале Станціоне в інтерв’ю у вівторок, пише Reuters.

"Ми готові знову відкрити ChatGPT 30 квітня, якщо з боку OpenAI буде готовність вжити корисних кроків. Я думаю, що це буде з боку компанії, подивимося", — сказав Станціоне італійській газеті Corriere della Sera.

Регулятор вже вимагав від компанії стати більш прозорою і опублікувати інформацію з детальним описом обробки даних, а також запровадити обмеження за віком, щоб запобігти доступу неповнолітніх до технологій, і перейти до більш надійних заходів перевірки віку.

OpenAI, який підтримує Microsoft Corp перевів ChatGPT в автономний режим в Італії наприкінці березня після того, як органи влади тимчасово обмежили обробку персональних даних і розпочали розслідування ймовірного порушення правил конфіденційності.

Нагадаємо, ChatGPT в Італії заборонили наприкінці березня. Причиною назвали незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.