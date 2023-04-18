В Италии 30 апреля могут возобновить работу ChatGPТ

Итальянская служба защиты данных готова возобновить работу чат-бота ChatGPT 30 апреля, если его разработчик OpenAI предпримет определенные шаги по устранению причин, вызывающих беспокойство регулятора.

Об этом заявил его руководитель Паскуале Станционо в интервью во вторник, пишет Reuters.

"Мы готовы снова открыть ChatGPT 30 апреля, если со стороны OpenAI будет готовность предпринять полезные шаги. Я думаю, что это будет со стороны компании, посмотрим", — сказал Станционо итальянской газете Corriere della Sera.

Регулятор уже потребовал от компании стать более прозрачной и опубликовать информацию с детальным описанием обработки данных, а также ввести ограничения по возрасту, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к технологиям, и перейти к более надежным мерам проверки возраста.

OpenAI, поддерживающий Microsoft Corp, перевел ChatGPT в автономный режим в Италии в конце марта после того, как органы власти временно ограничили обработку персональных данных и начали расследование вероятного нарушения правил конфиденциальности.

Напомним, ChatGPT в Италии запретили в конце марта. Причиной назвали незаконный сбор персональных данных и отсутствие проверки для несовершеннолетних.