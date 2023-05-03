Адміністрація Байдена вимагає від Google, Microsoft та інших компаній довести безпеку ChatGPT

Виконавчі директори Google, Microsoft, OpenAI і Anthropic компанії Alphabet були викликані в Білий дім на зустріч з віце-президентом Камалою Харріс і вищими посадовими особами адміністрації, щоб обговорити ключові питання безпеки штучного інтелекту.

У запрошенні було зазначено, що президент США Джо Байден очікує, що такі великі компанії повинні переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж робити їх доступними для громадськості, пише Reuters.

Занепокоєння щодо швидкозростаючої технології штучного інтелекту включають випадки порушення конфіденційності, може призвести до поширення шахрайства та дезінформації.

У квітні Байден сказав, що ще належить з’ясувати, чи ШІ небезпечний, але підкреслив, що технологічні компанії несуть відповідальність за забезпечення безпеки своїх продуктів. За його словами, соціальні медіа вже продемонстрували шкоду, яку потужні технології можуть завдати без відповідних гарантій.

Адміністрація також шукає коментарі громадськості щодо запропонованих заходів підзвітності систем ШІ, оскільки зростає занепокоєння щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

У понеділок депутати Ради внутрішньої політики Білого дому написали в блозі про те, що технологія може становити серйозний ризик для працівників.

ChatGPT привернув увагу законодавців США, оскільки він став найшвидше зростаючою споживчою програмою в історії з більш ніж 100 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Минулого місяця адміністрація Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

У Німеччині 42 асоціації і профспілки, які представляють понад 140 тис. авторів і виконавців, також закликали Євросоюз посилити правила користування штучним інтелектом. Представники творчих професій схвильовані, що через розвиток ChatGPT можуть постраждати їхні авторські права.