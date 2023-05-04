Microsoft оновлює свій чатбот Bing: які функції передбачені

Корпорація Microsoft представила оновлену версію чатбота Bing, в який інтегровано штучний інтелект від компанії OpenAI. Серед основних нововведень – можливість ставити питання про зображення. Про це пише Bloomberg.

Користувачі зможуть шукати знімок, наприклад, зв’язаного гачком ведмедика, і запитувати в Bing: "Як це зробити?". Потім штучний інтелект запропонує вебсайти про те, як в’язати гачком, та інші типи рукодільних проєктів для вивчення. Чатбот використовує функції системи GPT-4, які поєднують текст і зображення.

За словами віцепрезидента Microsoft Юсуфа Мехді, можливість візуального пошуку стане доступною протягом найближчих тижнів або місяців.

Інші нові функції Bing з’являться швидше. Ідеться, наприклад, про можливість використовувати сторонні сервіси через чат і отримувати відповіді, які включають відео та діаграми. Під час демонстрації було показано, як користувач може, наприклад, попросити знайти бронювання на вечерю на двох та отримати посилання на відповідний сервіс.

Крім того, Bing отримає розширену можливість резюмувати великі документи. Також Microsoft вдосконалює функцію історії чатів – незабаром користувачі зможуть легко отримати доступ до діалогів на бічній панелі браузера Edge, повернутися до попередніх розмов і почати з того місця, де вони зупинилися.

Як зауважує Bloomberg, сервіс візуального пошуку стане серйозним завданням для команди розробників, яка намагається впоратися з упередженим, тривожним або недоречним контентом. У Microsoft стверджують, що досягли прогресу, але все ще працюють над проблемами, серед яких – дезінформація, неправильні чи неповні відповіді. Юсуф Мехді сказав, що одна з причин, чому візуальні функції ще не доступні, полягає в тому, що команда працює над гарантуванням безпеки.

Нагадаємо, в січні Microsoft підтвердила інформацію про багатомільярдні інвестиції в OpenAI, яка розробляє чатбот ChatGPT. Технологію інтегрували у пошуковик Microsoft Bing, що допомогло системі краще конкурувати з Google за кількістю відвідувань сторінок.