Amazon конкуруватиме з Microsoft і Google за допомогою нових хмарних інструментів AI

Amazon Web Services - найбільший у світі провайдер хмарних обчислень, у четвер випустив набір технологій, спрямованих на допомогу іншим компаніям у розробці власних чат-ботів і сервісів генерації зображень на основі штучного інтелекту.

Microsoft Corpі Alphabet Inc додають чат-боти зі штучним інтелектом до споживчих продуктів, таких як їхні пошукові системи, але вони також придивляються до іншого величезного ринку продажу базової технології іншим компаніям через свої хмарні операції, пише Reuters.

В Amazon плануєть запропонувати послугу під назвою Bedrock, яка дозволить компаніям налаштовувати основні технології штучного інтелекту, які виконують такі дії, як відповідь на запити людським текстом або генерування зображень із підказки — за допомогою власних даних для створення унікальної моделі. Творець ChatGPT OpenAI, наприклад, пропонує подібну послугу, дозволяючи клієнтам точно налаштовувати моделі ChatGPT для створення індивідуального чат-бота.

Зазначається, що послуга Bedrock дозволить клієнтам працювати з власними моделями основи Amazon під назвою Amazon Titan, але вона також запропонує меню моделей, запропонованих іншими компаніями. Перші варіанти будуть надходити від стартапів AI21 Labs, Anthropic і Stability AI разом із власними моделями Amazon.

Також Bedrock дозволить клієнтам AWS використовувати технології, не маючи справу з базовими серверами центру обробки даних, які їх живлять.

Ці базові сервери використовуватимуть суміш власних чіпів штучного інтелекту від Amazon, а також чіпів від Nvidia Corp - найбільшого постачальника чіпів для роботи зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту, ChatGPT, буде додана до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365.