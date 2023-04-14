Amazon будет конкурировать с Microsoft и Google с помощью новых облачных инструментов AI

Amazon Web Services – крупнейший в мире провайдер облачных вычислений, в четверг выпустил набор технологий, направленных на помощь другим компаниям в разработке собственных чат-ботов и сервисов генерации изображений на основе искусственного интеллекта.

Microsoft Corpi Alphabet Inc добавляют чат-боты с искусственным интеллектом к потребительским продуктам, таким как их поисковики, но они также присматриваются к другому огромному рынку продаж базовой технологии другим компаниям из-за своих облачных операций, пишет Reuters.

В Amazon планирует предложить услугу под названием Bedrock, которая позволит компаниям настраивать основные технологии искусственного интеллекта, выполняющие такие действия, как ответ на запросы человеческим текстом или генерирование подсказочных изображений — с помощью собственных данных для создания уникальной модели. Автор ChatGPT OpenAI, например, предлагает подобную услугу, позволяя клиентам точно настраивать модели ChatGPT для создания индивидуального чат-бота.

Услуга Bedrock позволит клиентам работать с собственными моделями основы Amazon под названием Amazon Titan, но она также предложит меню моделей, предложенных другими компаниями. Первые варианты будут поступать от стартапов AI21 Labs, Anthropic и Stability AI вместе со своими моделями Amazon.

Также Bedrock позволит клиентам AWS использовать технологии, не имея дело с базовыми серверами центра обработки питающих их данных.

Эти базовые серверы будут использовать смесь собственных чипов искусственного интеллекта от Amazon, а также чипов от Nvidia Corp – крупнейшего поставщика чипов для работы с искусственным интеллектом.

Напомним, технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта, ChatGPT, будет добавлена в самое распространенное рабочее программное обеспечение Microsoft 365.